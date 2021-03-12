По словам пользовательницы Сабрины (Sabrina), часто люди «на всякий случай» идут в туалет каждый раз перед тем, как выйти на улицу. По ее словам, это потенциально вредит здоровью — организм подсознательно начинает чаще испытывать нужду.

Терапевт из Лос-Анджелеса Хизер Джеффкоут (Heather Jeffcoat) рассказала, что блогерша правильно оценила опасность такой привычки. По ее словам, это также может в дальнейшем привести к серьезным проблемам с мочеиспусканием. Врач пояснила, что идеальная частота походов в туалет — раз в два-три часа. А ночью, уточнила Джеффкоут, у человека должно быть минимум шесть часов сна до того, как он проснется от желания сходить в туалет.