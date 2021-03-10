Следите за давлением: медик объяснил, кому нельзя пить чай

Кому следует отказаться от употребления чая рассказал врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в беседе с телеканалом «Звезда».

Врач отметил, что чай способствует повышает давление у людей, чувствительных к кофеину, но не так резко, как кофе.

"Люди по-разному реагируют на кофеин и кофеиносодержание напитки, чай тоже является кофеиносодержащим напитком, там содержится теин как разновидность чайного кофеина", — объяснил Гинзбург.

Поэтому чтобы избежать скачков давления, людям чувствительным к кофеину стоит отказаться от чая.

При этом диетолог отметил, что кофеин способствует сужению стенок сосудов и увеличению их тонуса. А давление может повышаться не везде, "а только в сосудах головного мозга или в сосудах почек".