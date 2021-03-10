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Медик объяснил, кому нельзя пить чай 

Диана Товсепова 5 часов назад
Следите за давлением: медик объяснил, кому нельзя пить чай
Фото: depositphotos.com
Кому следует отказаться от употребления чая рассказал врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в беседе с телеканалом «Звезда».
Врач отметил, что чай способствует повышает давление у людей, чувствительных к кофеину, но не так резко, как кофе.

"Люди по-разному реагируют на кофеин и кофеиносодержание напитки, чай тоже является кофеиносодержащим напитком, там содержится теин как разновидность чайного кофеина", — объяснил Гинзбург.

Поэтому чтобы избежать скачков давления, людям чувствительным к кофеину стоит отказаться от чая.
При этом диетолог отметил, что кофеин способствует сужению стенок сосудов и увеличению их тонуса. А давление может повышаться не везде, "а только в сосудах головного мозга или в сосудах почек".
Ранее "Рамблер" рассказывал, почему остывший кофе может быть вредным.
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ЗОЖ , Михаил Гинзбург , ТК "Звезда"
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