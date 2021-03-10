Остеопат посоветовал скандинавскую ходьбу против болей в спине 

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Остеопат, доктор медицинских наук, член Российской остеопатической ассоциации Владимир Фролов посоветовал скандинавскую ходьбу против болей в спине. Об этом сообщает телеканал "360".

"Самая главная привычка, избавляющая от боли в спине, это занятие физкультурой. На сегодняшний день продолжает победное шествие во всем мире так называемая северная ходьба",

— заявил медик.

Фролов подчеркнул, что такие занятия не травмоопасны и помогают тренировать сердечно-сосудистую систему.

Специалист также добавил, что скандинавская ходьба является не только профилактикой, но и лечением.