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Остеопат посоветовал скандинавскую ходьбу против болей в спине 

Мира Маркина 9 часов назад
Остеопат посоветовал скандинавскую ходьбу против болей в спине
Фото: depositphotos.com
Остеопат, доктор медицинских наук, член Российской остеопатической ассоциации Владимир Фролов посоветовал скандинавскую ходьбу против болей в спине. Об этом сообщает телеканал "360".

"Самая главная привычка, избавляющая от боли в спине, это занятие физкультурой. На сегодняшний день продолжает победное шествие во всем мире так называемая северная ходьба",

— заявил медик.
Фролов подчеркнул, что такие занятия не травмоопасны и помогают тренировать сердечно-сосудистую систему.
Специалист также добавил, что скандинавская ходьба является не только профилактикой, но и лечением.
Напомним, ранее "Рамблер" объяснял, как отличить болезнь почек от простой боли в спине.
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ЗОЖ , Владимир Фролов
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