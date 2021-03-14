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Продукты, которые улучшают пищеварение и нормализуют стул 

Елизавета Назарова 6 часов назад
Продукты, которые улучшают пищеварение и нормализуют стул
Фото: depositphotos.com
Правильное питание необходимо не только для того, чтобы корректировать фигуру. Оно нужно для общего здоровья и нормального функционирвания организма. Например, если человек будет плохо питаться, то пища будет хуже перевариваться, а это чревато дискомфортом и ухудшением самочувствия.
На процесс пищеварения влияет много факторов, начиная от стресса и заканчивая скоростью еды. Однако все это можно сгладить и восстановитесь с помощью питания. "Рамблер" рассказывает, какие продукты нужно употреблять для улучшения пищеварения и нормализации стула.

Йогурт

Вы наверняка слышали, что йогурты содержат бифидобактерии, которые улучшают процесс пищеварения. Они попадают в желудок и помогают усваивать все полезные вещества, которые употребляет человек. Кроме того, такой продукт создает благоприятную кислотно-щелочную среду для переваривания пищи. Врачи рекомендуют выбирать натуральные йогурты без красителей и вкусовых добавок. Если вы не можете употреблять чистый продукт, то сами добавьте туда натуральных фруктов и подсластители.

Чернослив

Этот продукт широко известен как натуральное слабительное, поэтому его рекомендуют употреблять тем, кто страдает проблемами со стулом. Лучше всего выбирать чернослив вместо специализированных препаратов, так как у него нет побочных эффектов, если употреблять его. в умеренных количествах. В черносливе также содержится много клетчатки, что делает его еще полезнее.

Геркулесовая крупа

Блюда из этой крупы идеально подходят для людей, у которых есть проблемы с органами ЖКТ. Во-первых, геркулес создает пленку в желудке, тем самым выполняя защитную функцию. Особенно это актуально для людей с гастритом, панкреатитом или язвой желудка. Эта крупа также очень богата витамином Е, который считается природным сорбентом для организма и полезен при отравлениях и нарушении пищеварения.

Имбирь

Эта приправа славится своими антисептическими свойствами, поэтому чай из имбиря и лимона всегда используют при простудных заболеваниях, где имбирь убивает бактерии, а лимон насыщает организм витамином С. Кроме того, в нем содержатся и другие полезные витамины, которые способствуют улучшению процесса переваривания пищи.
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