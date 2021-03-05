Части тела, которые нам не нужны 

Некоторые части нашего тела в процессе эволюции утратили для нас необходимость. Но свои функции они потеряли относительно недавно, а до этого были вполне нужными. Правда, сейчас мало кто знает о том, для чего они нужны были нам вообще. Узнайте об этом в материале «Рамблера».

Третье веко

Во внутреннем уголке глаза у каждого есть маленькая перепончатая мембрана, третье веко. Ученые предполагают, что когда-то очень давно это веко горизонтально моргало (как у кошек, например), но со временем это стало человеку не нужно и теперь третье веко не выполняет такой функции.

Копчик

Считается, что эта часть тела — напоминание людям об утраченных хвостах, с помощью которых легко было держать баланс и лазить по деревьям. Процесс эволюции привел к тому, что эта часть тела перестала исполнять свою первоначальную функцию: теперь к копчику крепятся мышцы.

Бугорок Дарвина

Имя ученого носит маленькая выпуклость на внутренней стороне уха. Чарльз Дарвин первым ее заметил и описал. Это мышца, «спрятанная» под кожей головы и прикрепленная к ушам. С помощью нее наши очень далекие предки имели возможность шевелить ушами. Это сейчас можно воспринимать это действо как забаву, а ранее оно помогало лучше улавливать звуки и, например, обнаруживать хищников.