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Что нельзя делать, если вы проснулись среди ночи 

Александра Нечаева 2 часа назад
Что нельзя делать, если вы проснулись среди ночи
Фото: Depositphotos
Каждый из нас хотя бы раз в жизни сталкивался с ситуацией, когда внезапно просыпаешься среди ночи, а потом долго не можешь заснуть. Вертишься с боку на бок, смотришь на часы, у провалиться в объятия Морфея никак не получается. И не получится, ведь, как правило, упорно стараясь заснуть, мы сами себе мешаем это сделать. О том, что мы делаем неправильно, читайте в материале «Рамблера».

Не смотрите на время

Во-первых, проснувшись ночью, на часы смотреть как раз вовсе не стоит. Будильник ведь вы наверняка поставили? Попробуйте сразу закрыть глаза, расслабиться и избавиться от всех мыслей. Можно попробовать вспоминать только что оборвавшийся сон и продолжать его «сценарий».

Не думайте о том, через какое время вам нужно вставать

Из-за этого в основном и не стоит бросать взгляд на часы, когда вы просыпаетесь (о чем мы и говорили выше). Дело в том, что люди, как правило, переживают, что не смогут получить достаточное количество сна. Поэтому начинают высчитывать время, когда раздастся звонок будильника и прикидывать в уме, удастся ли им выспаться или нет. Как результат — стресс и невозможность уснуть.

Старайтесь не подниматься в туалет

Если, конечно, естественная нужда не превышает потребности во сне. Дело в том, что сердечный ритм в момент, когда вы даже просто садитесь на кровати, увеличивается по сравнению с тем, каким был во сне. А если вы еще и начнете вышагивать по квартире, станет еще более частым. При этом, чтобы вернуться ко сну, необходимо сердцебиение снова успокоить, а это сделать уже очень непросто.
Видео дня. Что делать, если стреляет в ухе
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