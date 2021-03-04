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Почему не уходит вес даже при спорте и здоровом питании 

Мира Маркина 6 часов назад
Почему не уходит вес даже при спорте и здоровом питании
Фото: depositphotos.com
Большинство профессионалов и простых людей убеждены, что залог стройного тела — спорт и правильное питание. Однако порой случается так, что ни здоровая пища, ни физические нагрузки не помогают сбросить лишние килограммы. Из-за чего так происходит? Разбирался "Рамблер".

Вы едите слишком часто

Существует мнение, что дробное питание, при котором вы едите часто, но понемногу, отлично способствует похудению и при этом позволяет не испытывать чувство голода. Однако эта методика не всегда эффективна. Если вы постоянно что-то жуете, организм "выбрасывает" инсулин чаще, чем нужно. Из-за этого он почти никогда не опускается до такого уровня, чтобы жир начал сжигаться.

Вы находитесь в постоянном стрессе

При перманентном состоянии нервного напряжения кортизол и инсулин постоянно будут находиться на высоком уровне, что создаст препятствия для похудения. Вдобавок к этому, научно доказано — чем больше стресса вы испытываете, тем меньше энергии расходуете после еды, из-за чего организм хуже окисляет жиры. Только представьте: если вчера вы пережили сильный стресс, сегодня вы сожжете на 104 ккал меньше, чем если бы все было в порядке.

Вы страдаете от гормональных нарушений

Сбой в работе щитовидной железы (гипотиреоз), синдром поликистозных яичников или менопауза — все эти гормональные нарушения нередко способствуют набору лишних килограммов и мешают похудеть. Если вы заметили у себя признаки гормонального сбоя, следует проконсультироваться с врачом и подобрать подходящее лечение.
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