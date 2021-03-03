Доказана опасность жирной пищи для сердца 

Потребление продуктов с высоким содержанием жиров может способствовать нарушению в росте сердечных мышц и повысить риск приступов. Это доказали ученые Редингского университета, результаты исследования опубликованы в журнале Biochemical and Biophysical Research Communications. Кратко о научной работе рассказывается в пресс-релизе на MedicalXpress.

По словам специалистов, им удалось продемонстрировать, что жирная диета явно повреждает мышечные клетки через окислительный стресс, при этом негативное влияние опосредуется через белок Nox2, чья активность становится избыточной. Однако точный механизм, каким образом Nox2 вызывает патологическую гипертрофию сердечных тканей, пока остается неизвестным.

В ходе экспериментов ученые давали мышам корм с высоким содержанием жиров. В результате активность Nox2 у грызунов повысилась в два раза, что также привело к вдвое большему количеству активных форм кислорода, участвующих в окислительном стрессе. У мышей с выключенным геном, кодирующим Nox2, которых также кормили жирной пищей, уровень окислительного стресса не увеличивался.