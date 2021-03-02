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4 действенных и простых способа повысить иммунитет 

Мира Маркина 4 часа назад
4 действенных и простых способа повысить иммунитет
Фото: depositphotos.com
За десятки лет исследований ученые выяснили, что лучше всего иммунитет укрепляет здоровый образ жизни. Но что именно имеют в виду эксперты, говоря о полезных привычках? Разбирался "Рамблер".

Не злоупотреблять алкоголем

Проведя десятки опытов, специалисты установили, что алкоголь способен подавлять активность противоопухолевого иммунитета. Вместе с тем злоупотребление спиртным нередко приводит к болезням печени и раку толстой кишки.

Высыпаться

Частые простуды, как правило, преследуют тех, кто регулярно пренебрегает полноценным сном. Согласно исследованиям, люди, которые спят не меньше 8 часов в день, даже на прививку от гриппа реагируют лучше, чем те, кто живет в состоянии вечного недосыпа.

Следить за весом

Жировая ткань на животе и внутренних органах отвечает за выработку гормонов, которые провоцируют развитие воспалений в организме. Иными словами, лишний вес "перегружает" иммунитет, что и вызывает недуги.

Заниматься спортом

Чтобы поддерживать иммунитет в норме, совсем необязательно устанавливать спортивные рекорды. Но регулярные занятия спортом в спокойном темпе помогут избежать ряда болезней, наладят сон и поспособствуют избавлению от лишних килограммов.
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