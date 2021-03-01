Как пережить магнитную бурю 

Первый месяц начался с мощной магнитной бури, которую специалисты оценивают в пять баллов. Она продлится вплоть до 3 марта. Ее непросто вынести даже при хорошем самочувствии, а людям с хроническими заболеваниями придется нелегко. «Рамблер» рассказывает, что делать в этом случае.

Прежде всего, во время магнитной бури страдают гипертоники и гипотоники. У первых давление подскакивает, у вторых — падает. В группе риска — пациенты с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, пожилые люди и беременные. Главный и подчас невыносимый признак магнитного шторма — сильная головная боль, которая часто сопровождается усталостью, одышкой, тахикардией, тошнотой, сонливостью или наоборот бессонницей, общей слабостью и болью в суставах. Кроме того, согласно исследованиям ученых Японии во время магнитных бурь увеличивается число самоубийств, особенно среди мужчин

К сожалению, не существует одного средства, способного улучшить самочувствие в такие дни. Но кое-что предпринять можно.

Во-первых, нужно отказаться от стимуляторов — кофе, энергетиков, алкоголя. Все эти напитки только усугубят и без того сложное состояние. То же самое касается жирной и соленой пищи. Лучше пить как можно больше обычной воды.

Во-вторых, стоит избегать тяжелых физических нагрузок, интенсивных упражнений, не переутомляться и пораньше лечь спать. Если есть возможность, лучше не браться за работу, которая требует предельной сосредоточенности и отказаться от поездок на автомобиле. Также стоит избегать конфликтных ситуаций, потому что они могут стать источником дополнительного стресса.

Облегчить состояние помогут травяные отвары, препараты с витамином B, теплые ванны с солью, умеренно контрастный душ, регулярное проветривание помещения. Терпеть боль тоже не стоит — в этом случае лучше принять анальгетики.