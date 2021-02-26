Головная боль и другие признаки чрезмерного употребления соли

О том, что из-за переизбытка в организме соли кровяное давление становится высоким, известно многим, но это не единственный признак того, что вам стоит ограничить ее употребление. О других, возможно, не настолько очевидных признаках читайте в материале «Рамблера».

Ощущение отекшего тела и прибавки в весе

Как известно, соль обладает способностью задерживать в организме жидкость. Из-за ее переизбытка могут опухнуть пальцы, появляются припухлости в области глаз, беспокоит вздутие живота. Если вы периодически отмечаете у себя такие признаки, обратите внимание на то, сколько соли вы употребляете. Вероятнее всего, следует ее потребление сократить.

Головные боли без очевидных причин

Чрезмерное употребление соли может вызвать расширение кровеносных сосудов в головном мозге, что, в свою очередь, чревато возникновением головных болей. В следующий раз при приступах головных болей без особых, казалось бы, причин обратите внимание, когда они возникли. Если голова начинает болеть после употребления еды с повышенным содержанием соли, стоит пересмотреть свой рацион.

Пища кажется пресной

Избыточное употребление соли может привести к изменению в работе вкусовых рецепторов. Вкус сильно соленых блюд может стать привычным, тогда как еда с нормальным содержанием соли будут казаться совершенно пресными.