Комаровский нашел пользу в ношении маски на морозе 

Врач и телеведущий Евгений Комаровский нашел пользу в том, чтобы носить медицинскую маску на морозе. В видео, опубликованном на YouTube , он объяснил, зачем может быть нужна маска на свежем воздухе при низких температурах.

«Я в принципе не понимаю смысла ходьбы по улице в маске. Это глупости»,

— отметил доктор.

Он подчеркнул, что маска нужна только там, где невозможно соблюдать социальную дистанцию и нет вентиляции воздуха.

Комаровский констатировал, что по противоэпидемическим соображениям маска на улице не нужна. Требования носить ее на открытом воздухе он назвал дискредитацией медицинской науки.

«Из-за таких вот требований люди начинают крайне скептически относиться к профилактике. Они видят явную глупость, абсурдность вот этих рекомендаций и, естественно, перестают верить во все остальное»,

— констатировал специалист.

Однако в том, чтобы носить маску, когда температура на улице низкая, может быть и польза. Комаровский обратил внимание на то, что некоторые люди закрывают лицо на морозе шарфиком. По его словам, это позволяет избежать спазма сосудов и нарушения кровообращения слизистой, которые возникают при замерзании носа.

Если же закрыть нос маской или шарфом, то выдыхаемый воздух будет задерживаться возле носа и не даст ему замерзнуть.

«Не давать носу замерзнуть — это профилактика переохлаждения, поскольку нос тогда лучше выполняет свои функции»,

— отметил доктор. Он добавил, что закрывать нос рекомендуется при температуре ниже минус 10 градусов, и уточнил, что это не имеет отношения к профилактике коронавируса.