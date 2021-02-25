Можно ли курить перед сдачей крови из вены и из пальца 

Диагностическая процедура в виде сдачи анализов требуют соблюдения правил. Только так можно будет получить наиболее достоверную картину состояния организма. На точность результатов влияет множество факторов. Выясним, можно ли курить перед сдачей крови, и как никотин влияет на результаты анализа.

Основные постулаты

транспортную;

дыхательную;

регуляторную;

защитную. Кровь, циркулирующая по замкнутой системе кровеносных сосудов, составляет около 6-8% массовой доли в открытой системе человеческого организма. Эта гуморальная жидкость выполняет множество функций:

Она состоит из плазмы, форменных элементов, ее состав постоянно меняется под действием внутренних и внешних факторов. Это жидкая соединительная ткань, которая перманентно обновляется, обладает свойством мгновенно реагировать на любые трансформации — поступление питательных компонентов, усилия, эмоции.

Можно найти различные ответы на вопрос, какой интервал должен быть между забором крови и выкуриванием сигареты. Но нет никаких вариаций ответа на вопрос, можно ли курить перед сдачей крови, есть только один, и он — отрицательный.

Что касается табачных изделий, то не имеет значения их форма, ароматизаторы или название фирмы и что это будет — кальян, электронные сигареты или курительные травы. Цель курильщика — потребление никотина, а он в любом количестве искажает объективные данные, заставляет врача при расшифровке анализа предполагать несуществующие патологии и не видеть реальные, анализировать отклонения, вызванные вредным соединением, вместо реальной картины.

Все рекомендации по поводу требований по подготовке к сдаче лабораторных анализов основаны на научных исследованиях. По поводу табачных изделий и алкоголя запреты особенно категорические, поскольку никотин и этанол оказывают негативное действие на природный состав биологической жидкости, сильно искажают полученные данные.

Действие никотина на показатели

уровень эозинофилов и нейтрофилов стремительно падает;

концентрация кортизола и катехоламинов возрастает;

в кровяном русле появляются биохимические субстраты;

растет уровень эритроцитов и падает количество лейкоцитов;

гормоны выбрасываются, чтобы нейтрализовать полученные токсичные соединения;

повышается вязкость крови, происходит изменение ее структуры. Курение у разных людей вызывает сходные трансформации в составе крови, поскольку так действует алкалоид на любой организм:

Это происходит во всем организме, поэтому один и тот же ответ напрашивается и на вопрос, можно ли курить перед сдачей крови из пальца или на общий анализ. Это касается и анализов на обнаружение антител, и на биохимический анализ.

Кровь на исследование берут для получения достоверных данных. Курильщик, который не может обуздать свою потребность в алкалоиде, их искажает, и неважно, делает ли он это по незнанию или сознательно.

Биохимия крови

Правильно сданный анализ на биохимию помогает выявить патологии внутренних органов и систем. Это самый информативный из существующих методов, на его основании можно определить онкологические патологии, нарушения в работе сердечно-сосудистой системы, ЖКТ И ГБС. Изменение обмена липидов, углеводов, показателей холестерина и гемоглобина — неминуемые последствия каждой выкуренной сигареты.

Поэтому, отвечая на вопрос, можно ли курить перед сдачей крови из вены, не только озвучивается категорическое требование отказаться от курения, но и пролонгируется срок, в течение которого должен соблюдаться запрет. В этом случае он составлять как минимум несколько часов перед тем, как из венозного сосуда будет взят образец биологической жидкости.

Общий анализ тоже информативен. Неслучайно такое исследование входит в число обязательных. Оно обычно становится основанием для предварительных предположений, определения направления, в котором будут изучаться определенные показатели.

Биоматериал могут набирать из капилляра (прокол пальца) или из вены. Поэтому и здесь только отрицательный ответ на вопрос, можно ли курить перед сдачей крови из пальца. Такая методика позволяет:

посчитать количество эритроцитов (растущих после потребления никотина); выявить количество лейкоцитов (свидетелей воспаления, искусственно заниженных действием токсичного соединения); оценить содержание гемоглобина (пониженного у курильщика и дающего основание предположить анемию). Если не отказаться от курения при анализе на донорство, оно изменит биохимию плазмы, причем довольно значительно. А это впоследствии способно потенциально повлиять на жизнь и здоровье реципиента.

Анализ на антитела

Требования к такому биоматериалу весьма строгие, поскольку метод все еще предполагает погрешности. Курильщик, не сделавший перерыв как минимум на два часа перед тем, как сдавать биоматериал из вены на антитела, рискует не только собственной жизнью и здоровьем, получением ложноположительного или ложноотрицательного результата — от этого зависит решение о вакцинации, выздоровлении или присутствии патогена.

Он ставит под угрозу и других людей, поскольку искаженный анализ на антитела к коронавирусу из вены может не выявить факта заражения, потенциальный источник инфекции продолжит распространять вирионы среди родных, близких и просто незнакомых, оказавшихся рядом.

В правильную подготовку к анализу крови непременно входит отказ от курения не менее чем за 1,5-2 часа до забора биоматериала. В идеальном варианте такой отказ нужно сделать на 12 часов, а то и на сутки.

Итоги

Отрицательный ответ на вопрос, можно ли курить перед сдачей крови можно найти в любой инструкции по сдаче анализов, по какой бы методике они не проводились, и из какого бы места дислокации не производился забор. Это — такая же непреложная истина, как и то, что перед исследованием гуморальной жидкости нельзя принимать пищу, нервничать и заниматься физическими нагрузками.

Кровь — важная биологическая жидкость, которая постоянно меняется под действием эндогенных и экзогенных факторов. Ее исследование позволяет получить представление о состоянии здоровья человека. Отказ от пищи, курения и алкоголя, физических усилий и эмоций не случайно позиционируется важным условием получения достоверных данных.

Никотин влияет на элементы крови, уровень гемоглобина и сахара и даже на уровень антител. Перед сдачей анализа нужно непременно отказаться от курения, желательно, на продолжительное время.