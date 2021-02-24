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Российский врач назвала эффективные способы укрепить иммунитет 

Lenta.ru и ещё 3 15 часов назад
Российский врач назвала эффективные способы укрепить иммунитет
Фото: Unsplash
Для укрепления иммунитета в период вирусных заболеваний есть эффективные способы. Их назвала российский врач аллерголог-иммунолог Екатерина Коротеева, передает «МИР 24».
Она объяснила, что нельзя повлиять на врожденный иммунитет, однако на адаптивный можно. По ее словам, помогает проведение вакцинации. Также важно следить за состоянием желудочно-кишечного тракта. Негативно на него влияет несбалансированное питание с большим количеством сахара, мучных продуктов, фастфуда — они приводят к тому, что в кишечнике уменьшается полезная микрофлора, воспаляется слизистая, быстрее всасываются токсины и аллергены.
Функции иммунной защиты также нарушают неадекватное и бесконтрольное использование лекарств, в том числе антибиотиков. Кроме того, Коротеева призвала соблюдать правила здорового образа жизни: сон, питьевой режим, умеренная физическая нагрузка и прогулки на свежем воздухе. Иммунитет также может поддержать прием витамина D.
При этом 95 процентов иммунотропных лекарств, которые можно купить без рецепта, неэффективны, заявила Коротеева.

«В некоторых случаях они даже вредны в силу своей аллергизирующей активности, ведь аллергические реакции — это тоже тип иммунной реакции организма», — пояснила она, уточнив, что подобные препараты может назначать только врач.

Для формирования иммунитета у ребенка играет роль питание матери во время беременности и кормления грудью — женщине нужно достаточное количество белка, витамина D и железа в рационе.
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ЗОЖ , Российские лекарства
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