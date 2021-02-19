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Россиянам назвали эффективные способы справиться с бессонницей 

Passion.ru и ещё 1 6 часов назад
Россиянам назвали эффективные способы справиться с бессонницей
Фото: Passion.ru
Доктор биологических наук, профессор Южного научного центра РАН Евгений Вербицкий заявил, что за последний год количество жалоб на проблемы со сном возросло вдвое.
Как сообщил эксперт в беседе с онлайн-изданием «Российская газета», произошел такой всплеск из-за повышения уровня стресса, вызванного пандемией коронавируса.

«При стрессе нейроны коры и глубоких структур головного мозга образуют стойкие очаги активации. Они не исчезают даже в фазе глубокого сна. Общая продолжительность сна может увеличиться, но качество его ухудшается, и человек становится невнимательным, забывчивым, срывается по любому поводу»,

— пояснил Вербицкий.
Бороться с бессонницей можно даже в таких тяжелых условиях — и без медикаментов. В первую очередь важно дать организму успокоиться и настроиться на хороший отдых. Для этого нужно за несколько часов до сна отложить в сторону все гаджеты и разработать расслабляющие ритуалы. Можете прогуляться на свежем воздухе перед сном и проветрить спальню. Выпейте чашку горячего ромашкового чая, примите теплый душ, почистите зубы, помедитируйте. Важно быстро отойти ко сну, а эта способность основана на умении быстро расслаблять мышцы и разум. У вас могут быть свои ритуалы, но все они должны быть направлены на снятие уровня стресса и тревожности.
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