Россиянам назвали эффективные способы справиться с бессонницей 

Доктор биологических наук, профессор Южного научного центра РАН Евгений Вербицкий заявил, что за последний год количество жалоб на проблемы со сном возросло вдвое.

Как сообщил эксперт в беседе с онлайн-изданием «Российская газета» , произошел такой всплеск из-за повышения уровня стресса, вызванного пандемией коронавируса.

«При стрессе нейроны коры и глубоких структур головного мозга образуют стойкие очаги активации. Они не исчезают даже в фазе глубокого сна. Общая продолжительность сна может увеличиться, но качество его ухудшается, и человек становится невнимательным, забывчивым, срывается по любому поводу»,

— пояснил Вербицкий.

Бороться с бессонницей можно даже в таких тяжелых условиях — и без медикаментов. В первую очередь важно дать организму успокоиться и настроиться на хороший отдых. Для этого нужно за несколько часов до сна отложить в сторону все гаджеты и разработать расслабляющие ритуалы. Можете прогуляться на свежем воздухе перед сном и проветрить спальню. Выпейте чашку горячего ромашкового чая, примите теплый душ, почистите зубы, помедитируйте. Важно быстро отойти ко сну, а эта способность основана на умении быстро расслаблять мышцы и разум. У вас могут быть свои ритуалы, но все они должны быть направлены на снятие уровня стресса и тревожности.