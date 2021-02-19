Почему продувает шею и что с этим делать 

Иногда после сквозняка или длительной прогулки на холоде в шее возникает дискомфорт: "Наверное, продуло", — думаем мы. Но может ли это действительно произойти и почему появляется боль? Подробнее — в материале "Рамблера".

Боль в шее может возникнуть, даже если в нее ничего конкретно не дуло. Из-за холода мышцы спазмируются. При низкой температуре они напрягаются больше, чем в теплую погоду, из-за чего могут образовываться микроразрывы. Это приводит к воспалению и, соответственно, неприятным ощущениям в шее.

Кроме того, боль — один из симптомов простуды и гриппа. Из-за вирусов воспаляются расположенные на шее лимфоузлы, что тоже часто сопровождается дискомфортом.

Если боль настолько сильная, что сложно двигаться, или она сопровождается высокой температурой, головокружениями, тошнотой и другими симптомами, необходимо обратиться к врачу. В других случаях может помочь теплый компресс. Это облегчит боли и уменьшит воспаление. Нужно приложить грелку с горячей водой к шее, положив между ней и кожей какую-нибудь ткань, чтобы не обжечься.

Также от дискомфорта в шее могут помочь аптечные мази и обезболивающие. Однако не стоит ими злоупотреблять без консультации врача.