Какие продукты помогут очистить сосуды 

Если человек питается плохими и вредными продуктами, то его кровеносные сосуды со временем начинают закупориваться. На их стенках образуется "плохой холестерин", вызывающий сердечно-сосудистые заболевания и угрожающий здоровью и даже жизни человека. В свою очередь, употребление в пищу полезных продуктов положительно сказывается на очищении организма.

Смотрите видео, чтобы узнать, какие продукты помогают очистить сосуды от мусора.