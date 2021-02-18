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Какие продукты помогут очистить сосуды 

Катерина Саломе 3 часа назад
Если человек питается плохими и вредными продуктами, то его кровеносные сосуды со временем начинают закупориваться. На их стенках образуется "плохой холестерин", вызывающий сердечно-сосудистые заболевания и угрожающий здоровью и даже жизни человека. В свою очередь, употребление в пищу полезных продуктов положительно сказывается на очищении организма.
Смотрите видео, чтобы узнать, какие продукты помогают очистить сосуды от мусора.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что будет, если регулярно пить отвар из луковой шелухи.
ЗОЖ , Видео
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