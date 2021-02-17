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Как сон повышает риск инсульта 

Lenta.ru и ещё 1 9 часов назад
Как сон повышает риск инсульта
Фото: Depositphotos
Регулярный сон дольше восьми часов, недосып и суточный режим работы могут повысить риск возникновения инсульта. Такие факторы россиянам назвал директор Института персонализированной кардиологии Сеченовского университета Филипп Копылов, передает агентство «Москва».
По словам Копылова, стандартная продолжительность сна должна быть семь-восемь часов.

«Если это выходит за рамки — причем и в одну, и в другую сторону, — это связано с повышенным риском инсульта»,

— заявил специалист.
Другим частым фактором риска может стать избыточная масса тела, поэтому надо внимательно следить за рационом. Вероятность возникновения инсульта усиливается на фоне приостановки дыхания во сне.
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