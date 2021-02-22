Как, «отсыпаясь на выходных», вы вредите себе 

Многие люди, страдающие от нехватки сна по будням, привыкли "отсыпаться на выходных". Однако ученые бьют тревогу и призывают отказаться от данного образа жизни в пользу ежедневного здорового сна. Подробнее об этом — в материале "Рамблера".

Несколько лет назад доктор Всеволод Полоцкий из Медицинской школы Университета Джона Хопкинса совместно с группой ученых провел десятидневное исследование, в котором поучаствовали 36 здоровых юношей и девушек.

Подопытных разделили на три группы: первая группа могла спать по девять часов каждую ночь в течение 10 дней, вторая группа — по пять часов, а третья — по пять часов по будням и сколько угодно в выходные.

Участники обеих групп, сон которых ограничивался, больше ели после обеда и набирали вес. Ученые объяснили это тем, что недосып способствует чрезмерному аппетиту. Кроме того, немаловажную роль играют гормоны: недосып ведет к падению лептина (гормона, снижающего аппетит) и повышению грелина, который, напротив, заставляет съедать больше, чем требуется организму.

Вдобавок к этому, у добровольцев, которые отсыпались по выходным, в будние дни нарушалась способность организма регулировать уровень сахара в крови и наблюдалась повышенная чувствительность к инсулину в мышцах и печени. Так, исследователи предположили, что в долгосрочной перспективе хронический недосып может привести к развитию сахарного диабета, сердечных заболеваний и инсульта.

"Отсыпаться по выходным" вредно еще и потому, что регулярно сбиваются циркадный ритм и биологические часы, что провоцирует гормональные изменения.