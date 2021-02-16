Почему нельзя использовать один кусок мыла всем членам семьи 

Живя в реалиях пандемии коронавируса, люди все больше задумываются о гигиене и о том, как обезопасить себя от бактерий и микробов. Однако, даже несмотря на это, порой в данном вопросе мы допускаем глупые ошибки, которые подчас могут стоить здоровья. Подробнее о самой распространенной из них — в материале "Рамблера".

В настоящий момент на рынке бессчетное множество всевозможных видов мыла: жидкие и твердые, антибактериальные, с маслами, различными отдушками, мыло ручной работы. Но даже при таком разнообразии потребители зачастую отдают предпочтение твердому недорогому мылу.

Такой продукт может смело использовать человек, который живет один и почти не принимает гостей. Но если ваша семья из двух и более человек, или же вы не можете представить жизни без уютных посиделок с друзьями, от кускового мыла лучше отказаться.

Дело в том, что мыло почти всегда влажное, а значит, является отличной средой для размножения бактерий. На обычном куске мыла могут быть и кишечная палочка, и стафилококк и другие паразиты.

Именно поэтому специалисты настоятельно рекомендуют отдавать предпочтение жидкому мылу, которое гораздо безопаснее и при этом ничуть не хуже дезинфицирует руки.