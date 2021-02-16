Ещё
Далее:
Читайте также:
Стопкоронавирус.рф

Почему нельзя использовать один кусок мыла всем членам семьи 

Мира Маркина 5 часов назад
Почему нельзя использовать один кусок мыла всем членам семьи
Фото: depositphotos.com
Живя в реалиях пандемии коронавируса, люди все больше задумываются о гигиене и о том, как обезопасить себя от бактерий и микробов. Однако, даже несмотря на это, порой в данном вопросе мы допускаем глупые ошибки, которые подчас могут стоить здоровья. Подробнее о самой распространенной из них — в материале "Рамблера".
В настоящий момент на рынке бессчетное множество всевозможных видов мыла: жидкие и твердые, антибактериальные, с маслами, различными отдушками, мыло ручной работы. Но даже при таком разнообразии потребители зачастую отдают предпочтение твердому недорогому мылу.
Такой продукт может смело использовать человек, который живет один и почти не принимает гостей. Но если ваша семья из двух и более человек, или же вы не можете представить жизни без уютных посиделок с друзьями, от кускового мыла лучше отказаться.
Дело в том, что мыло почти всегда влажное, а значит, является отличной средой для размножения бактерий. На обычном куске мыла могут быть и кишечная палочка, и стафилококк и другие паразиты.
Именно поэтому специалисты настоятельно рекомендуют отдавать предпочтение жидкому мылу, которое гораздо безопаснее и при этом ничуть не хуже дезинфицирует руки.
Видео дня. Что стало с медиком получившим 5 доз вакцины от коронавируса
Комментарии 13
ЗОЖ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Что будет, если регулярно пить отвар из луковой шелухи
01:25
Что будет, если регулярно пить отвар из луковой шелухи
Народная медицина
Правда ли, что плакать полезно
05:20
Правда ли, что плакать полезно
Наука
Что стало с медиком, случайно получившим пять доз вакцины
01:04
Что стало с медиком, случайно получившим пять доз вакцины
Коронавирус
Как вода с куркумой по утрам влияет на организм
11:43
Как вода с куркумой по утрам влияет на организм
ЗОЖ
Деменция: как правильно общаться с больными
03:09
Деменция: как правильно общаться с больными
Болезни и лекарства
Первые признаки проблем с сердцем
12:15
Первые признаки проблем с сердцем
ЗОЖ
Какая диета лучше всего подходит для сердца и сосудов
09:01
Какая диета лучше всего подходит для сердца и сосудов
ЗОЖ
Стоит ли отказываться от колбасы и сосисок
07:10
Стоит ли отказываться от колбасы и сосисок
ЗОЖ
Как понять, что у вас скрытый диабет
03:03
Как понять, что у вас скрытый диабет
Болезни и лекарства
Как быстро вылечить простуду и грипп
06:10
Как быстро вылечить простуду и грипп
Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение