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Что будет, если каждый день есть свежую морковь 

Александра Нечаева 7 часов назад
Что будет, если каждый день есть свежую морковь
Фото: Depositphotos
К сожалению, в наши дни нечасто можно встретить людей с нормальным гормональным фоном. Это особенно печально, поскольку сдвиг гормонов очень влияет на наше здоровье. В частности, из-за этого могут начаться проблемы с кожей, возникают депрессии, разнообразные хронические заболевания, перепады настроения, появляются проблемы с весом и многие другие. О том, как этого избежать и при чем тут морковь, читайте в материале «Рамблера».
Дело в том, что все вышеперечисленные симптомы и состояния чаще всего встречаются у людей, в организме которых повышено количество гормона эстрогена. Его синтезирование в количестве, превышающем норму, происходит из-за некоторых факторов, таких как стрессы, попадание в организм токсинов, а также переизбыток употребления растительных масел, которые провоцируют хронические воспаления.
Свежая морковь же, согласно исследованиям, способна отлично бороться с избыточным эстрогеном в организме. В овоще содержится уникальная клетчатка, которая вбирает в себя эстроген и выводит его из тела. Кроме того, морковь уменьшает уровень серотонина, который несет ответственность за реакцию на стресс и гистамина, отвечающего за иммунную реакцию. Также яркий овощ помогает бороться с синдромом уставших надпочечников, инсулинорезистентностью и слабым иммунитетом.
Есть морковь для поддержания здоровья нужно в свежем виде, достаточно одной средней морковки в день.
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