Как пережить резкие перепады температур в России 

Резкие перепады температур в России отмечаются все чаще. Москвичи жалуются на то, что "сегодня -16 °C, а завтра -1 °C", а в заваленном снегом Краснодаре люди страдают от того, что днем +15 °C, а ночью — 3°C.

Конечно, все это сказывается и на состоянии "метеозависимых" людей. При этом врачи отмечают, что серьезные перепады температуры особенно опасны для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, тех, кто ранее переносил инсульты, инфаркты или любые заболевания сердца и людей с повышенным артериальным давлением.

Медики считают, что можно подготовиться к таким перепадам: избегать физической нагрузки, отложить уборку и походы по магазинам, пить горячий сладкий чай и оставаться максимально спокойным.

Кроме того, как выяснил "Рамблер", для того, чтобы пережить резкие перепады температур, специалисты рекомендуют принимать следующие меры:

1. Пить больше простой воды, а все мясное, жирное, острое и сладкое заменить на овощи и фрукты;

2. Больше спать, потому как здоровый сон помогает быстрее восстановить силы;

3. Утром следует сделать легкую гимнастику (хорошенько потянитесь, покрутите кистями рук и стопами);

4. Если болит голова, следует исключить красное вино и натуральный кофе. При головных болях хорошо помогает массаж лобных, височных и затылочных мышц, а также мышц шеи.

5. Беречь нервную систему от любых стрессов;

6. Не садиться за руль, потому как из-за перепада температур может повышаться нервозность и рассеянность.