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«Тахикардия, аритмия, инфаркт»: врач объяснил, что не так с чашкой кофе по утрам 

Анна Арсеньева 7 часов назад
«Тахикардия, аритмия, инфаркт»: врач объяснил последствия утреннего кофе
Фото: depositphotos.com
Заведующий отделением в Диагностическом центре №5, врач общей практики Денис Прокофьев рассказал, чем опасна привычка пить кофе каждый день. Об этом медик написал на своей странице в Facebook. "Рамблер" делится его мнением.
Врач сравнил напиток с наркотиком. По его словам, кофеин является сильнейшим психостимулятором. Однако кофе не снимает усталость, а только маскирует ее:

"При накоплении усталости мозг выделяет гормон аденозин. Он вызывает сонливость, затормаживая активность нервных клеток. Кофеин по своей структуре очень схож с аденозином. И попадая в организм, замещает собой это усыпляющее вещество. В результате центральная нервная система не успокаивается, а продолжает стимулироваться", — объяснил медик.

Выпивая кофе, человек начинает чувствовать себя бодрее, но его организм оказывается изнурен:

"Сердце бьется все быстрее из последних сил и как результат — тахикардия, аритмия и даже… инфаркт!".

Особенно опасно пить кофе натощак. Это может привести к язве желудка. Кроме того, чашка кофе во время завтрака мешает усвоению витаминов, железа, кальция и цинка.

"Выпив кофе, съешьте 15 г миндаля, — это вернет баланс кальция на должный уровень […] Каждую чашку кофе запивайте таким же количеством воды", — посоветовал Денис Прокофьев.

Вместо кофе по утрам врач порекомендовал десять минут физической активности. Упражнения вызывают гораздо больший приток энергии, чем кофеин.
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