Что сделать для здоровья в 40 лет, чтобы не жалеть в 70 

"Готовь сани летом", — эти слова отлично применимы к тому, как следует относиться к своему здоровью. Наш образ жизни, привычки и рацион отражаются не только на текущем состоянии, но и на организме в будущем. "Рамблер" выяснил, как заботиться о себе в 40 лет, чтобы не жалеть в старости.

Силовые тренировки

После 35 лет объем мышечной массы постепенно начинает снижаться. Вот почему в зрелом возрасте так важно не просто вести активный образ жизни, но еще и отводить время на силовые тренировки. Даже если вы будете проводить в спорт-зале хотя бы несколько часов в неделю, организм непременно скажет вам "спасибо".

Здоровый сон

Восьмичасовой полноценный сон полезен в любом возрасте, но после 40 лет он необходим как никогда. Недосып крайне негативно отражается на гормональной системе, психологическом состоянии, а также чреват сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Забота о коже

На пятом десятке и далее посещать врачей следует в разы чаще, чем это происходило в молодости. И речь не только о терапевте или стоматологе: регулярные визиты к дерматологу также необходимы. Именно этот специалист обследует родинки и родимые пятна, которые порой являются предвестниками злокачественной опухоли.