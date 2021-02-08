Что будет, если есть лук каждый день 

О пользе лука знали еще древние египтяне — лук входил в рацион всех строителей пирамид. Но что случится с организмом, если добавить этот овощ в ежедневное меню? «Рамблер» разобрался в этом вопросе.

Прежде всего, нужно помнить, что репчатый лук — незаменимый источник клетчатки, флавоноидов, антиоксидантов, эфирных масел и фитонцидов, а также дубильных веществ. Каждый из этих элементов положительно влияет на общее самочувствие человека.

Например, клетчатка ускоряет пищеварительные процессы и нормализует вес, флавоноиды расщепляют жир и препятствуют возникновению холестериновых бляшек, антиоксиданты укрепляют иммунитет и ускоряют регенерацию клеток. А дубильные вещества прекрасно выводят токсины из организма. Но этими свойствами польза лука не ограничивается.

Лук повышает мужскую потенцию и даже улучшает качество спермы, кроме того, употребления этого овоща помогает предотвратить развитие аденомы простаты. Лук обязательно стоит включить в свой рацион трудоголикам, так как он положительно влияет на выносливость мужского организма.

Женщинам лук помогает справиться со стрессом, особенно во время ПМС или при менопаузе. Также этот овощ — отличное средство для похудения. Не стоит забывать о луке и беременным, которые испытывают в этот период дефицит витаминов и минералов. После родов регулярное употребление лука поможет восстановить эластичность кожи. Разумеется, прежде чем составлять меню, нужно посоветоваться со своим гинекологом.

Что касается детей, то лук эффективно укрепляет эндокринную и иммунную системы, а во время полового созревания подростков поможет отрегулировать работу сальных желез.

Суточная норма употребления лука составляет не более 100 г в день. Даже после термической обработки лук сохраняет полезные микроэлементы, хотя и теряет часть эфирных масел.

Конечно, существуют и противопоказания, но они касаются в основном сырого лука. В первую очередь, речь идет об острых заболеваниях желудка, так как эфирные масла раздражают слизистую оболочку.

Также нельзя есть сырой лук людям с болезнями печени и сердца, повышенным артериальным давлением и проблемами с обменом веществ. Кроме того, запах сырого лука может вызвать приступ у астматиков.