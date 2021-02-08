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Чем опасен дефицит магния и как его восполнить 

Александра Нечаева 6 часов назад
Чем опасен дефицит магния
Фото: Depositphotos
Вопрос дефицита магния должен быть важен для каждого человека, а, между тем, мы очень часто забываем об этом минерале, который принимает участие практически во всех процессах организма и влияет на его функционирование. Дефицитом магния страдает большинство людей, а проявляется это в повышенной тревожности, проблемах со сном, депрессивных состояниях и даже болезнях сердца. О том, как распознать симптомы дефицита этого важного минерала, и чем этот дефицит опасен, читайте в материале «Рамблера».
Согласно статистике, около 90% людей в наше время страдают от недостатка магния в организме. Это происходит из-за того, что в ежедневном рационе не содержится его достаточное количество, кроме того, магний вымывается из организма во время различных стрессовых ситуаций, а также из тела мы, сами того не подозревая, выводим его, когда пьем алкоголь или газированные напитки, употребляем сахар и злоупотребляем кофе.
Дефицит магния специалисты связывают со многими серьезными состояниями организма и болезнями. Поэтому стоит обратить пристальное внимание на следующие признаки, которые могут свидетельствовать о недостатке магния и привести к весьма неприятным последствиям:
  • депрессия;
  • бессонница, проблемы со сном;
  • панические атаки, повышенная тревожность;
  • мигрени;
  • гипертония;
  • постоянная усталость, апатия.
Восполнить дефицит магния можно добавками, поскольку его достаточное количество в продуктами получить довольно сложно. Тем не менее, по возможности, включите в свой ежедневный рацион ламинарию, тыквенные семечки, орехи (их нужно предварительно замачивать в воде), рыбу, морскую или гималайскую соль.
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