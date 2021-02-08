Чем опасен дефицит магния

Вопрос дефицита магния должен быть важен для каждого человека, а, между тем, мы очень часто забываем об этом минерале, который принимает участие практически во всех процессах организма и влияет на его функционирование. Дефицитом магния страдает большинство людей, а проявляется это в повышенной тревожности, проблемах со сном, депрессивных состояниях и даже болезнях сердца. О том, как распознать симптомы дефицита этого важного минерала, и чем этот дефицит опасен, читайте в материале «Рамблера».

Согласно статистике, около 90% людей в наше время страдают от недостатка магния в организме. Это происходит из-за того, что в ежедневном рационе не содержится его достаточное количество, кроме того, магний вымывается из организма во время различных стрессовых ситуаций, а также из тела мы, сами того не подозревая, выводим его, когда пьем алкоголь или газированные напитки, употребляем сахар и злоупотребляем кофе.

Дефицит магния специалисты связывают со многими серьезными состояниями организма и болезнями. Поэтому стоит обратить пристальное внимание на следующие признаки, которые могут свидетельствовать о недостатке магния и привести к весьма неприятным последствиям:

депрессия;

бессонница, проблемы со сном;

панические атаки, повышенная тревожность;

мигрени;

гипертония;

постоянная усталость, апатия.

Восполнить дефицит магния можно добавками, поскольку его достаточное количество в продуктами получить довольно сложно. Тем не менее, по возможности, включите в свой ежедневный рацион ламинарию, тыквенные семечки, орехи (их нужно предварительно замачивать в воде), рыбу, морскую или гималайскую соль.