Мясников объяснил опасность замены сахара фруктозой

«А все дело в том, что во фруктах фруктоза идет вместе с клетчаткой, выступающей своеобразным "дозатором". Когда такого ограничителя в виде клетчатки нет, то фруктоза усваивается организмом в более концентрированных дозах, приводя к повышению уровня сахаров в крови, и в конечном счете — к болезням»,