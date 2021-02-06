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Доктор Мясников объяснил опасность замены сахара фруктозой 

Lenta.ru и ещё 2 6 часов назад
Мясников объяснил опасность замены сахара фруктозой
Фото: Lenta.ru
Отдельно употреблять фруктозу, заменяя ею сахар, опасно — она приносит пользу лишь в ягодах и фруктах. Об этом заявил телеведущий и врач Александр Мясников в эфире «Россия 1».
Доктор объяснил, что в организме сахар распадается на фруктозу и глюкозу и ученые в США советовали гражданам заменить сахар фруктозой. Вместе с ростом употребления фруктозы среди американского населения вырос уровень ожирения и диабета.

«А все дело в том, что во фруктах фруктоза идет вместе с клетчаткой, выступающей своеобразным "дозатором". Когда такого ограничителя в виде клетчатки нет, то фруктоза усваивается организмом в более концентрированных дозах, приводя к повышению уровня сахаров в крови, и в конечном счете — к болезням»,

— рассказал Мясников.
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