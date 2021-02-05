Врач рассказал, почему опасно зацикливаться на «правильной» еде 

Клинический психолог, специалист по рациональному питанию Иван Алименко заявил, что зацикленность на здоровой пище может нанести организму вред. Своим мнением он поделился в беседе с радио Sputnik

По словам эксперта, в последнее время стало популярным употребление "суперфудов". Принято считать, что эти продукты намного полезнее обычных, но на деле это не совсем так.

"Пользы от этих продуктов очень мало. Если у вас нет специфических аллергических реакций или редких проблем с обменом микроэлементов и витаминов, это лишь продукты с повышенной добавленной стоимостью",

— высказался психолог.

Кроме того, как отмечает специалист, чрезмерная зацикленность на питании может привести к расстройству пищевого поведения.

"В погоне за чем-то идеальным мы можем переплачивать за продукты среднего качества или за продукты, которые по вкусу или составу белков, жиров и углеводов могут ничем не отличаться от обычной еды",

— предупредил Алименко, подчеркнув, что опасаясь вкусной еды с добавками и усилителями вкуса, люди обедняют свой рацион, создавая риск диетической депрессии и ограничительного пищевого поведения.