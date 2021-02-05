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Врач рассказал, почему опасно зацикливаться на «правильной» еде 

Катерина Саломе 9 часов назад
Врач рассказал, почему опасно зацикливаться на «правильной» еде
Фото: depositphotos.com
Клинический психолог, специалист по рациональному питанию Иван Алименко заявил, что зацикленность на здоровой пище может нанести организму вред. Своим мнением он поделился в беседе с радио Sputnik.
По словам эксперта, в последнее время стало популярным употребление "суперфудов". Принято считать, что эти продукты намного полезнее обычных, но на деле это не совсем так.

"Пользы от этих продуктов очень мало. Если у вас нет специфических аллергических реакций или редких проблем с обменом микроэлементов и витаминов, это лишь продукты с повышенной добавленной стоимостью",

— высказался психолог.
Кроме того, как отмечает специалист, чрезмерная зацикленность на питании может привести к расстройству пищевого поведения.

"В погоне за чем-то идеальным мы можем переплачивать за продукты среднего качества или за продукты, которые по вкусу или составу белков, жиров и углеводов могут ничем не отличаться от обычной еды",

— предупредил Алименко, подчеркнув, что опасаясь вкусной еды с добавками и усилителями вкуса, люди обедняют свой рацион, создавая риск диетической депрессии и ограничительного пищевого поведения.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что диетолог развеял популярный миф о вреде питания перед сном.
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ЗОЖ , ИА Sputnik
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