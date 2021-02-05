Как держать холестерин под контролем: главные советы 

Уровень холестерина — крайне важный параметр здоровья организма, который напрямую влияет на работу сердца. Как держать холестерин в норме? Расскажет "Рамблер".

Контролируйте сахар

Высокий уровень сахара в крови грозит не только диабетом, но и резко возросшим холестерином, что, в свою очередь, чревато серьезными последствиями.

Добавьте в рацион магний

Диета с высоким содержанием магния как нельзя лучше помогает контролировать уровень "опасного" холестерина. Магний выполняет функцию естественного блокатора кальциевых каналов, что положительно отражается на холестерине. Вот почему крайне важно не допускать дефицита этого микроэлемента в организме.

Ешьте больше клетчатки

Клетчатка способствует снижению уровня липидного холестерина низкой плотности. Свежие овощи, бобы, фрукты и орехи необходимо употреблять регулярно, чтобы поддерживать уровень клетчатки в норме.