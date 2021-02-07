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Правда ли, что выпавший зуб можно поставить обратно при помощи молока 

Даня Виттиг 9 часов назад
Правда ли, что выпавший зуб можно вернуть при помощи молока
Фото: depositphotos.com
Когда зуб выпадает у ребенка, это значит, что запустился процесс взросления. Человек растет, появляется потребность пережевывать твердую пищу и молочные зубы меняются на коренные. Но можно ли вернуть зуб, который выпал у взрослого? Об этом расскажет "Рамблер".
У взрослых зубы тоже могут выпадать и причин для этого много: неудачный укус, ушиб или даже драка, падение с велосипеда. Что же делать в такой ситуации? Правильно, спасать зуб!
Если зуб оторвался лишь наполовину, не вынимайте его. Поставьте обратно, приложите лед и срочно отправляйтесь к стоматологу. Во многих случаях зуб можно спасти, причем даже если он выпал основательно.
Если зуб выпал полностью и вы видите куда, поднимите его, не трогая корень, и поместите в стерильную банку или любую другую емкость. Отмывать зуб нельзя, как и производить иные манипуляции.
Емкость можно залить физраствором (если рядом есть аптека), водой или молоком. Важно, чтобы продукт был чистый, то есть кола и прочие жидкости не подойдут.
В идеале поместить емкость с зубом рядом со льдом, но если льда нет — не отчаивайтесь. В экстренной ситуации важно работать быстро. Чем дольше задержка, тем меньше шансов вернуть зуб, поэтому попасть в больницу необходимо в течение часа.
Врач промоет зуб, удалит из него нерв, поместит зуб в лунку и закрепит с рядом стоящими зубами. Если все прошло успешно, то зуб укрепится в лунке. Конечно, до старости такой зуб не простоит, но лет 15 выдержать сможет.
Безусловно, случаи бывают разные и подобное восстановление зуба — это большая удача. Но если есть даже маленький шанс сохранить орган, надо это делать.
Видео дня. Как проверить себя на туннельный синдром
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ЗОЖ
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