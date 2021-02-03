Почему люди толстеют после 40 

В молодости многие действительно могут есть и не толстеть. Фастфуд, ночные перекусы никак не отражаются на килограммах. Но после 40 такая схема, увы, не работает. Многие с возрастом начинают набирать лишний вес, и сбросить его становится все сложнее, несмотря на активный образ жизни. "Рамблер" рассказывает, почему.

Метаболизм

С годами обмен веществ в организме человека замедляется. Это естественный процесс. Согласно исследованиям ученых, после 30 метаболизм становится медленнее примерно на два процента каждые десять лет. В состоянии покоя тело уже сжигает меньше калорий в день — на 50–60. Чтобы контролировать вес, нужно следить за потребляемыми калориями и сократить количество быстрых углеводов в рационе.

Гормоны

После 40 лет, а иногда и раньше, у человека начинаются изменения гормонального фона. Около 20 процентов женщин этого возраста страдают от проблем с щитовидной железой, которая задействована в производстве гормонов. Эстроген вырабатывается уже не так активно, а его недостаток, как и избыток, сказывается на весе. На гормональный фон мужчин тоже влияет возраст. К 40 годам уровень тестостерона снижается, что приводит к увеличению процента жира в организме и уменьшению мышечной массы.

Мышцы

Потеря мышечной массы — еще одна причина набора лишнего веса с возрастом. Как выяснили ученые, у людей до 40 лет на 16,6-40% больше мышц по сравнению с теми, чей возраст выше. После 50 лет они начинают теряться еще активнее — до 15 процентов в год. Отсюда — замедление метаболизма, так как организм не тратит калории на работу мышечной массы, и рост процента жира.