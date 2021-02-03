Что делать, если глаза зимой слезятся 

Принято считать, что зимой в первую очередь страдает наша кожа: от перепадов температуры на улице и сухого воздуха дома. О глазах в этот момент мало кто задумывается, однако они тоже испытывают дискомфорт. О том, какую именно нагрузку испытывают глаза в холодное время года, и как помочь себе, разбирались с экспертом.

Игорь Эрикович Азнаурян детский офтальмолог и офтальмохирург, доктор медицинских наук, профессор и основатель детских глазных клиник «Ясный Взор»

На что жалуются пациенты зимой

Основной проблемой, с которой в зимний период сталкивается каждый из нас, является чрезмерное слезотечение глаз. Чаще всего обуславливает его специфическая реакция организма, который стремится обеспечить защиту зрительным органам от влияния низких температур. Все же обостренное слезотечение может быть не только естественным рефлексом организма на минусовую температуру, но и говорить о том, что здоровье глаз нуждается в особенном внимании. К примеру, подобные симптомы могут сигнализировать о развитии холодового конъюнктивита.

Данное заболевание, как правило, выражается повышенным выделением слезы в холодное время года или при сильном ветре. Также много пациентов обращается с нарушением проходимости слезного канала в холодное время года. Важно знать, что диагностировать эту патологию может исключительно врач-офтальмолог, после чего пациенту будет назначено соответствующее лечение. Частым поводом обращений к офтальмологу служит сухость глаз зимой из-за холодного и менее влажного воздуха. Более сухая атмосфера вызывает испарение влаги из слезной пленки и приводит к образованию сухости на роговице.

Конкретные советы, как уберечь глаза зимой и не только

Не забывайте использовать увлажнитель воздуха дома и в офисе, а также делайте перерывы по десять минут за работой с компьютером и чаще моргайте.

Старайтесь избегать помещений, пропитанных никотином, который воздействует на лютеин, защищающий глаз от негативного воздействия солнечных лучей.

Солнечные лучи, а точнее, ультрафиолет, очень негативно влияют на здоровье глаз. При прямом попадании на сетчатку лучи поражают центральное зрение, что приводит к возможному развитию макулодистрофии — болезни, снижающей зрение. Обязательно используйте солнцезащитные очки в солнечные дни вне зависимости от времени года.

Некоторые препараты вызывают сухость глаз. Это как правило, антидепрессанты и оральные контрацептивы. Препараты влияют на гормональный фон, который, в свою очередь, оказывает воздействие на жирную составляющую слезы, слезная пленка теряет свою стабильность и глаз сохнет. Параллельно с этими препаратами лучше использовать искусственную слезу.

Иногда синдром сухого глаза связан не с работой и образом жизни, а с конкретными проблемами. Такие заболевания, как сахарный диабет, конъюнктивит и блефарит тоже могут «высушивать» глаза. В этом случае надо в первую очередь лечить причину — болезни, тогда и следствие — синдром сухого глаза может пройти самостоятельно.

Даже если вы регулярно снимаете линзы на ночь, меняете их каждый день и уверены в стерильности своих контейнеров, все равно неприятные ощущения могут вас беспокоить. Линзы нарушают слои слезы, ухудшают ее качество и высушивают глаза. В идеале стоит носить линзы не каждый день, а только по необходимости. Конечно, для человека с плохим зрением это просто невозможно. Заменить линзы на очки? Опять же, для многих это неудобно. Глаза могут стать очень чувствительными зимой.

Свою лепту может внести декоративная косметика. Не стоит дополнительно раздражать слизистую, если видите, что это реакция на новую тушь или тени. Лучше откажитесь от средств или замените на те, что предназначены для чувствительной кожи, гипоаллергенную тушь, например. Благо на рынке масса предложений.

Антибликовые очки для работы за компьютером бесполезны

Добавим, что все больше людей страдают от нарушений зрения, близорукости и в целом растущей нагрузки на глаза. Виной тому постоянное нахождение в гаджетах, в том числе перед сном, работа за мониторами, снижение физической нагрузки и нахождения на свежем воздухе. Особенно это характерно зимой, когда далеко не у всех есть настроение прогуляться на улице. Куда приятней сидеть дома, просматривая в сотый раз ленту соцсетей.

Также важно помнить, что после сорока лет наше зрение естественным образом ухудшается, плюс не будем сбрасывать со счетов наследственность. Ребенок наследует форму глазного яблока, роговицы и особенности других важных структур оптического аппарата человека, поэтому проблемы со зрением могут возникнуть как сразу после рождения, так и в процессе жизни. Важно регулярно проверять зрение и прививать полезные привычки с детства. К вредным относятся постоянно чтение лежа, неправильное питание (преобладание быстрых углеводов в меню), чрезмерные нагрузки вблизи (необходимо при домашних работах правильно держать голову, сохраняя дистанцию длиной в предплечье). О чем еще важно помнить?

• Обязательно обратите внимание на хронические заболевания, которые влияют на возникновение ощущения сухости глаза.

• Приобретите увлажнитель воздуха для использования дома, а также в офисе.

• Работая дома, ставьте будильник через каждые 10-15 минут, чтобы чаще моргать во время работы за компьютером.

И напоследок: антибликовые очки для работы за компьютером, очки с дырочками для расслабления — все это успешный маркетинговый ход. А для глаз они абсолютно бесполезны!