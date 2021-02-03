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Диетолог перечислила правила приема витаминов 

Lenta.ru и ещё 5 13 часов назад
Диетолог перечислила правила приема витаминов
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Диетолог Нурия Дианова перечислила правила приема витаминов. Она рассказала «360», что желание восполнить недостаток витаминов в организме нужно начать реализовывать с минимального обследования.
Специалист посоветовала сдать анализ крови, который позволит определить необходимые добавки в рацион.

«Максимум, что имеет смысл — принять курсом комплекс витаминов в надежде компенсировать небольшой их недостаток. Принимать постоянно не стоит, но сейчас, когда в продуктах меньше полезных веществ, можно попробовать. Пару месяцев — чтобы повысить сопротивляемость организма»,

— пояснила Дианова.
Также диетолог категорически против «огульного самолечения». По ее словам, лечебную дозу любого витамина стоит принимать только в случае выраженного дефицита. Например, при назначении витамина D обычно пропивают двухнедельный курс, потом сдают анализ на контроль уровня вещества в организме и дальше выходят на поддерживающую терапию.
Магний неврологи рекомендуют пить курсом, а витамин С принимать в умеренном количестве. Диетолог предупредила, что, если перебрать с мандаринами, из-за большого количества фруктозы и клетчатки вероятно сильное газообразование. Цинк иногда назначают при сальности или выпадении волос, однако также важно знать исходный уровень вещества.
Специалист напомнила, что витамины содержатся во фруктах и овощах, однако их содержание зависит от времени хранения продуктов. Чем дольше они «лежат на полках», тем меньше в них полезного.

«Витамины — это огромный рынок продукции, но доказанных, значимых с точки зрения медицины результатов [от их применения] не получено. Есть косвенные признаки: сразу это отражается на коже и придатках кожи»,

— заключила специалист.
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