Что нельзя делать, если вы проснулись ночью 

Наверняка у вас часто бывает такое, что вы просыпаетесь ночью, а потом не знаете, как опять заснуть. На самом деле, существует ряд запретных вещей, которые не стоит делать, если вы оказались в такой ситуации. Лучшим вариантом будет, если вы продолжите лежать и попытаетесь опять заснуть. "Рамблер" рассказывает, что нельзя категорически делать.

Проверять телефон

Если вы рефлекторно первым делом после пробуждения достанете телефон, то вы точно больше не заснете. Во-первых, яркий свет от экрана вас пробудит, и это будет сигналом для организма о том, что уже пора вставать. Во-вторых, вы можете отвлечься на уведомления, которые у вас появились, пока вы спали. Вы начнете их читать, а потом откроете и другие социальные сети с бесконечными лентами. Так остаток времени для сна вы проведете в телефоне.

Смотреть на часы и вычислять, сколько вам еще спать

Зимой это особенно актуально, так как вы можете проснуться и не понять, сколько еще осталось до пробуждения из-за того, что ранним утром все еще очень темно. Хорошо, если до нужного времени пробуждения есть еще масса времени. В таком случае организм успокаивается и вы спокойно проваливаетесь в сон. Если до будильника осталось меньше часа, то вы не сможете опять лечь и уснуть из-а того, что будете отсчитывать время до подъема.

Вставать с кровати

Дело в том, что, когда вы спите, ваш сердечный ритм замедляется. Вы лежите, ровно дышите, а все ваши мышцы расслабленны. Пульс замедляется и может подняться при любом резком движении, и тогда организм начинает просыпаться. Вернуться в состояние сна человек сможет только в том случае, если сможет полностью расслабиться.