Ещё
Далее:
Читайте также:
"Цой": скандальный фильм Алексея Учителя
"Цой": скандальный фильм Алексея Учителя Смотреть онлайн ⟶
Стопкоронавирус.рф

Что нельзя делать, если вы проснулись ночью 

Елизавета Назарова 4 часа назад
Что нельзя делать, если вы проснулись ночью
Фото: depositphotos.com
Наверняка у вас часто бывает такое, что вы просыпаетесь ночью, а потом не знаете, как опять заснуть. На самом деле, существует ряд запретных вещей, которые не стоит делать, если вы оказались в такой ситуации. Лучшим вариантом будет, если вы продолжите лежать и попытаетесь опять заснуть. "Рамблер" рассказывает, что нельзя категорически делать.

Проверять телефон

Если вы рефлекторно первым делом после пробуждения достанете телефон, то вы точно больше не заснете. Во-первых, яркий свет от экрана вас пробудит, и это будет сигналом для организма о том, что уже пора вставать. Во-вторых, вы можете отвлечься на уведомления, которые у вас появились, пока вы спали. Вы начнете их читать, а потом откроете и другие социальные сети с бесконечными лентами. Так остаток времени для сна вы проведете в телефоне.

Смотреть на часы и вычислять, сколько вам еще спать

Зимой это особенно актуально, так как вы можете проснуться и не понять, сколько еще осталось до пробуждения из-за того, что ранним утром все еще очень темно. Хорошо, если до нужного времени пробуждения есть еще масса времени. В таком случае организм успокаивается и вы спокойно проваливаетесь в сон. Если до будильника осталось меньше часа, то вы не сможете опять лечь и уснуть из-а того, что будете отсчитывать время до подъема.

Вставать с кровати

Дело в том, что, когда вы спите, ваш сердечный ритм замедляется. Вы лежите, ровно дышите, а все ваши мышцы расслабленны. Пульс замедляется и может подняться при любом резком движении, и тогда организм начинает просыпаться. Вернуться в состояние сна человек сможет только в том случае, если сможет полностью расслабиться.
Видео дня. Симптомы, предупреждающие о проблемах с сердцем
Комментарии 5
ЗОЖ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Почему нельзя будить лунатиков
08:11
Почему нельзя будить лунатиков
Болезни и лекарства
Почему люди грызут ногти
04:57
Почему люди грызут ногти
Болезни и лекарства
Симптомы, предупреждающие о проблемах с сердцем
08:51
Симптомы, предупреждающие о проблемах с сердцем
Болезни и лекарства
Чем опасен для человека ночной образ жизни
06:10
Чем опасен для человека ночной образ жизни
ЗОЖ
Жвачка и колбаса: пищевые привычки, которые снижают уровень IQ
06:10
Жвачка и колбаса: пищевые привычки, которые снижают уровень IQ
ЗОЖ
Почему глаза никогда не замерзают
03:17
Почему глаза никогда не замерзают
Наука
Кому противопоказана вакцина от коронавируса
01:09
Кому противопоказана вакцина от коронавируса
Коронавирус
Враги иммунитета, которые вы не замечаете дома
06:11
Враги иммунитета, которые вы не замечаете дома
ЗОЖ
Восемь удивительных вещей, которые происходят с вами во сне
11:24
Восемь удивительных вещей, которые происходят с вами во сне
Наука
Вирусолог рассказал, сколько штаммов COVID уже существует
00:16
Вирусолог рассказал, сколько штаммов COVID уже существует
Коронавирус
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение