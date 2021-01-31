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Психолог назвал способы борьбы с зависимостью от социальных сетей 

Lenta.ru и ещё 5 7 часов назад
Психолог назвал способы борьбы с зависимостью от соцсетей
Фото: depositphotos.com
Психолог и писатель Михаил Хорс назвал способы борьбы с зависимостью от социальных сетей. Беседу с экспертом публикует RT.
Специалист рассказал журналистам, что после карантина, который вводили из-за пандемии коронавируса, его клиенты начали жаловаться на то, что стали уделять больше времени мессенджерам, соцсетям и интернету в целом. По словам психолога, главным признаком зависимости является дискомфортное состояние без гаджета.

«Если человек откладывает телефон в сторону и пытается заниматься какими-то делами, но все время хочется туда снова залезть — это означает, что он зависим»,

— подчеркнул Хорс.
Эксперт объяснил, что для избавления от зависимости необходимо признать наличие проблемы и занять правильную позицию по отношению к соцсетям.

«Уйти от позиции "я хочу туда заглянуть" к позиции "я не хочу — я хочу заниматься спортом, работой, отношениями, развитием, но меня туда тянет моя зависимость"»,

— пояснил психолог и добавил, что таким образом человеку легче справляться с потребностью, которая противоречит его поставленным целям.
Вдобавок Хорс посоветовал следить за временем, проведенным в смартфоне. Так, например, для этого существует специальные приложения, которые показывают, как долго человек пользуется той или иной программой в гаджете.
Кроме того, психолог порекомендовал пользователям взять лист бумаги и разделить его на две части: с одной стороны написать то, что они желают, а с другой, наоборот, чего не хотят.

«Так будет легче понять, что постоянное прокручивание ленты в соцсети — это уход от своих целей»,

— заключил специалист.
В январе психолог Дмитрий Синарев перечислил признаки болезненной зависимости от смартфона. По его словам, зависимый от гаджета человек всегда будет держать его в руках или рядом с собой. Кроме того, ему проще передать свое отношение к чему-либо с помощью символов и смайлов.
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ЗОЖ , Михаил Хорс
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