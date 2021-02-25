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Почему опасно надевать носки на ночь 

Елизавета Назарова 8 часов назад
Почему опасно надевать носки на ночь
Фото: depositphotos.com
Многие люди любят спать в носках, так как это комфортно и удобно для тех, у кого постоянно мерзнут ноги. Однако на самом деле это может быть вредно не только для стоп, но и для всего организма в целом. "Рамблер" рассказывает, почему сон в носках может быть опасен.

Бессонница

Если у вас проблемы со сном, а перед тем, как лечь в кровать вы надеваете носки, дело может быть в них. Дело в том, что спать лучше всего голышом, в том числе и без одежды. Человек подсознательно пытается освободить свои ноги от лишней ткани. Это мешает глубокому и здоровому сну, из-за чего с утра вы можете просыпаться разбитым и уставшим.

Нарушение терморегуляции

Даже если у вас мерзнут ноги, спать в носках все равно вредно. Ткань и одеяло сверху нарушают терморегуляцию, что также влияет на сон, а у человека повышается ночная потливость. Она не приведет к проблемам со здоровьем, но комфортный сон оказывается под угрозой.

Грибковые инфекции

Кожа на ногах должна дышать и отдыхать во время сна. Когда человек надевает носки, усиливается потоотделение в области ног, из-за чего на стопах появляется идеальная среда для размножения бактерий. кроме того, с утра на ногах появляется неприятный запах. Если вы не принимаете душ после пробуждения, то за ночь ситуация ухудшается.

Венозный застой

За целый день ноги отекают, а резинки носков только усугубляют ситуацию. Они нарушают кровообращение, из-за чего стопы могут мерзнуть сильнее, а также появляется венозный застой. Постоянное ношение носков может привести к венозному тромбозу и тромбоэмболию.
Видео дня. В каких позах опаснее всего спать
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ЗОЖ
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