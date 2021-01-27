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Что будет, если задеть или сковырнуть родинку 

Даня Виттиг 7 часов назад
Что будет, если задеть или сковырнуть родинку
Фото: depositphotos.com
Известный факт, что родинки нельзя задевать и травмировать. Некоторые даже считают, что подобная травма может привести к летальному исходу. Действительно ли это так опасно? "Рамблер" изучил вопрос подробнее.
Главная проблема подобной травмы заключается в том, что на месте срыва может образоваться кровотечение и воспалительный процесс. Но при правильной обработке уже через двое суток на месте срыва появляется корочка, которая отвалится сама.
Кровотечение нужно остановить и продезинфицировать травмированную поверхность. Заклеивать пластырем и оставлять открытой такую рану нельзя, чтобы избежать попадания инфекции. Лучшим решением будет наложить марлевую повязку.
К врачу стоит обращаться в том случае, если повреждена крупная родинка. Специалист определит нужно ли удалять травмированный невус целиком. Также если родинка оторвана наполовину и продолжает висеть на коже, посетить врача нужно обязательно.
Врачи советуют собрать фрагменты отвалившегося образования и отнести их в медицинское учреждение для исследования. Причем делать это нужно, даже если родинка отвались сама собой. В некоторых случаях нетипичное "поведение" невусов говорит о развитии онкозаболевания.
Здесь важно учитывать, что сам отрыв родинки не влияет на развитие заболевания. Однако травма может стать катализатором атипичных процессов в организме.
Если невус был травмирован на лице или другом открытом участке тела, возможно появление шрама.
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