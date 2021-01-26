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Почему еда на ночь на самом деле полезна 

Мира Маркина 2 часа назад
Почему еда на ночь на самом деле полезна
Фото: depositphotos.com
Долгое время считалось, что еда, съеденная на ночь, неизменно превращается в жир и в целом негативно сказывается на организме. Однако, как выяснили ученые, это не совсем так. Подробнее о новом исследовании — в материале "Рамблера".
Американские диетологи Стефани Максон и Кэсси Бьорк установили, что если в течение дня вы много двигались и не успели поесть, поздний перекус поможет вам крепче уснуть. Вследствие этого утром вы проснетесь более отдохнувшим и будете чувствовать себя в разы лучше тех, кто не ел за три часа до сна.
Считается, что в еде на ночь нет необходимости, поскольку организму не нужна энергия. Но это заблуждение: сердце, легкие, мозг и кровеносная система продолжают работать во сне, а значит, нуждаются в энергетических ресурсах.
В связи с этим, если ночью организм ощутит нехватку энергии, утром вы съедите гораздо больше обычного, чтобы восполнить дефицит. По мнению доктора Уильма Сирза небольшой перекус перед сном полезен, поскольку позволяет избежать глипогликемии.
При этом ученые настоятельно рекомендуют сделать перекус ночью полезным и сбалансированным: отдавайте предпочтение цельнозерновым хлебцам, овощам или фруктам.
Видео дня. 8 вещей, которые происходят с вами во сне
Комментарии 1
ЗОЖ
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