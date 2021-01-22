Почему нельзя чистить уши ватными палочками 

Чистка ушей ватными палочками — стандартная процедура большинства людей, заботящихся о личной гигиене. Однако врачи выступают против их использования. Оказывается, ватные палочки могут быть опасны и пользоваться ими не рекомендуется. Почему и как тогда чистить уши? Подробнее — в материале "Рамблера".

На упаковке ватных палочек мелкими буквами написано:

"Внимание: не следует применять на внутренних частях носа, уха, глаза".

Они предназначены для использования в косметических целях. Например, чтобы подтереть макияж. Еще тупферы используют в хирургии и для взятия биологических материалов.

Почему чистить уши ватными палочками вредно? Отоларингологи говорят, что это может привести к образованию серной пробки. Из-за этого нарушается слух, появляются заложенность, звон в ушах, зуд и кашель.

"В лучшем случае вы проталкиваете серу обратно, еще больше забивая канал. В худшем — рискуете повредить ушной канал или барабанную перепонку",

считает доктор Сет Р. Шварц. Люди воспринимают серу как признак нечистоты. Однако, по мнению врача, это дезинформация. Сера — это вещество, которое производит наше тело, чтобы очищать, защищать и "смазывать" уши. Она не позволяет грязи, пыли, микробам, грибкам проникать в организм. Излишки серы выходят в наружное ухо и сами отслаиваются, либо смываются, когда человек принимает душ. Используя ватные палочки, мы нарушаем естественный процесс очищения, заталкивая серу глубоко внутрь и блокируя ушной канал.

Помимо образования серных пробок, высок риск занести инфекцию или проткнуть барабанную перепонку (да, это, действительно, возможно). Чистка ватными палочками также приводит к микротравмам кожи, в которые попадают микробы.

Получается, что наш организм не нуждается в дополнительных инструментах для вычищения серы. Однако, если она все-таки мешает и скапливается сверх нормы, не стоит чистить уши слишком интенсивно и глубоко. А если вы заметили, что стали хуже слышать, и вам часто говорят: "Почисти уши", — лучше обратиться к отоларингологу. Возможно, вы как раз-таки слишком хорошо это делали.