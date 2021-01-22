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Способы для того, чтобы много пить и не пьянеть 

Елизавета Назарова 3 часа назад
Способы для того, чтобы много пить и не пьянеть
Фото: depositphotos.com
Многие люди пьянеют очень быстро, и из-за этого пропускают оставшуюся часть застолья. Это может быть особенностью организма, но иногда проблема кроется в неправильном употреблении алкоголя. "Рамблер" рассказывает, как можно пить и не пьянеть. Важно понимать, что эти способы не спасут человека от пагубного влияния алкоголя на организм. Даже если вы не пьянеете, это не значит, что спиртное не отравляет ваш организм.

Плотный ужин перед алкоголем

Чтобы сократить влияние алкоголя на желудок и затормозить процесс переваривания, плотно поешьте перед тем, как соберетесь на застолье. Лучше всего для этого приема пищи подойдут жирные продукты с высоким количествам белка. Они создадут необходимую "прослойку" между желудком и спиртным, поэтому он будет переваривать алкоголь медленнее. Соответственно, уменьшится скорость всасываний спиртного.

Стакан воды после каждого бокала

Алкоголь сильно обезвоживает организм, из-за чего человек начинает сильнее чувствовать опьянение, а потом и похмелье. Чтобы соблюдать водный баланс в организме, оптимально выпивать стакан воды после каждого бокала спиртного. Так вы не будете употреблять один напиток за другим, будете медленнее пьянеть, а на утро вам будет лучше.

Откажитесь от газированные напитков

От запивки лучше в целом отказаться в пользу закусок, но, если вы не можете не запивать алкоголь чем-то сладким, то остановитесь на соках. То же самое касается газированного алкоголя и коктейлей. Дело в том, что углекислый газ ускоряет процесс всасывания алкоголя, поэтому человек начинает пьянеть быстрее. Вы наверняка замечали что после шампанского человек быстро пьянеет и так же быстро трезвеет. Все это происходит благодаря углекислому газу.
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