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3 продукта, которые незаметно отравляют вас 

Мира Маркина 3 часа назад
3 продукта, которые незаметно отравляют вас
Фото: depositphotos.com
Подчас из-за халатного отношения к своему здоровью, а порой из-за обычной невнимательности люди не замечают, как те или иные продукты ежедневно и методично отравляют их организм. Подробнее о еде, к которой стоит относиться с осторожностью, — в материале "Рамблера".

Ананас

Содержащийся в этом фрукте фермент бромелайн так или иначе воздействует на организм абсолютно всех людей. Злоупотребление ананасом в лучшем случае может спровоцировать боли в желудке. В худшем — привести к отеку Квинке и проблемам с сердечно-сосудистой системой.

Горчица

В умеренных дозах горчица едва ли может навредить. Напротив, — для организма многих людей она является своеобразным антисептиком пищеварительной системы. Но в то же время для других горчица может быть настоящим ядом за счет содержания в ней фитонцида. Если после употребления горчицы вы испытываете боли в желудке, головокружение и тошноту, скорее всего вам следует отказаться от этого продукта или резко сократить его количество в своем рационе.

Шоколад

В какао-бобах содержится свыше 300 различных субстанций, часть из которых человеческий организм воспринимает как ядовитую, а на другую часть дает аллергическую реакцию. Чаще всего аллергия на шоколад проявляется посредством кожной сыпи и прыщей.
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