Почему с возрастом люди становятся ниже 

Ученые доказали, что после 40 лет люди в среднем теряют чуть больше одного сантиметра в росте. И это происходит по ряду причин. «Рамблер» расскажет об этом подробнее.

Ученый Адам Хоуки выяснил, что после 30 лет мы каждые 10 лет теряем около пяти процентов мышечной ткани. А с возрастом этот процесс начинает идти еще быстрее. В результате этого людям становится трудно держать позвоночник, они начинают сутулиться, что в последствии сказывается на осанке и восприятии роста окружающими.

Также позвоночник физически уменьшается из-за того, что межпозвоночные диски утрачивают свою эластичность. После 40 лет они становятся более плотными и жесткими, и уменьшаются в размерах, в результате чего расстояние между позвонками сокращается.

Несмотря на то, что все это кажется неизбежным, ученые уверены, что этому процессу можно противостоять. Например, если после 30 лет регулярно заниматься растяжкой —укрепление мышечной массы может смягчить возрастные изменения.

Также стоит отметить важность правильного питания. Для поддержания здоровья костей необходимо употреблять продукты с высоким содержанием витамина D и кальция, включая миндаль, брокколи и капусту.