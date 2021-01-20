Как облегчить метеозависимость 

Синоптики обещают резкую смену погоды, а значит те, кто подвержен метеозависимости будут испытывать слабость и головную боль. "Рамблер" выяснил, как облегчить ее симптомы.

Метеозависимость часто называют "болезнью цивилизации". Комфортные условия, наличие развлечений внутри дома и транспорта заменили людям активный отдых. Это влияет на деградацию адаптационных механизмов.

Находясь дома, организм просто не успевает приспособиться к смене погоды, поэтому отвечает плохим самочувствием, скачками артериального давления, раздражительностью и бессонницей. Однако это лишь одна из теорий возникновения метеозависимости.

Ухудшение самочувствия из-за погоды может быть признаком заболеваний сердца и сердечно-сосудистой системы, щитовидной железы и дефицита железа.

Так у аллергиков может развиться специфическая реакция на холодный воздух, а магнитная буря приведет к приступу мигрени у людей с заболеваниями сосудов и сердца. Поэтому для долгосрочной борьбы с недугом важно проконсультироваться с врачом.

Своими силами повысить качество жизни можно, если вести здоровый образ жизни. Полноценный сон, сбалансированное питание, контрастный душ, зарядка и употребление витаминов помогут организму справиться с внешними раздражителями.

Во время плохой погоды врачи рекомендуют увеличить употребление продуктов, богатых калием, магнием, кальцием, — это бананы, баклажаны, капуста, сухофрукты, шпинат и орехи. Сырые овощи и фрукты в рационе должны составлять не менее 60%.