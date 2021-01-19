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Психиатр описал три типа противников вакцинации 

Lenta.ru и ещё 1 36 минут назад
Психиатр описал три типа противников вакцинации
Фото: Lenta.ru
Существует несколько типов людей, которые выступают против вакцинации, в том числе от коронавируса. Их психологический портрет в разговоре с NEWS.ru описал психиатр Александр Федорович.
Первый тип личности — тревожно-мнительный. Такой человек может сомневаться в происходящем, видеть заговоры, бояться чипирования и тотальной слежки. Это абсолютный противник прививок.
Скептически к вакцинам относятся люди, склонные к рациональному мышлению.

«Допустим, есть мнения специалистов высокого уровня — академиков и ученых, и оба говорят совершенно разные вещи про вакцинацию. В зависимости от того, как человек относится к первому или второму мнению, будет сделан его выбор»,

— сказал Федорович.
Третья группа — люди, не доверяющие власти, чиновникам и системе здравоохранения. Они считают, что «вакцинация — это политика, экономика, что угодно, но не медицина».
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