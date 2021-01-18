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3 продукта с высоким содержанием цинка 

Александра Нечаева 12 часов назад
3 продукта с высоким содержанием цинка
Фото: Depositphotos
В период пандемии особенно важно следить за достаточным количеством витаминов и минералов, которые способны поддержать иммунитет. Одним из важнейших микроэлементов в данном случае является цинк, который влияет на иммунитет, известен своими антиоксидантными свойствами и участвует в метаболизме. Специалисты рекомендуют обязательно включать в свой ежедневный рацион продукты с высоким содержанием цинка. О некоторых из них читайте в материале «Рамблера».

Устрицы (и другие морепродукты)

мы привыкли считать этих моллюсков непревзойденным источником белка, но устрицы богаты и многими другими полезными микроэлементами. В частности, в 100 граммах приготовленных устриц содержится около 60 мг цинка, что составляет более, чем 5 суточных норм!
Достаточным количеством цинка могут похвастаться и другие морепродукты: крабы, омары, креветки. В последних, например, содержится 18% от необходимой суточной нормы микроэлемента (на 100 г продукта около 2,5 мг цинка).

Тыквенные семечки

Эти семена тоже относятся к продуктам с высоким содержанием цинка. В 100 граммах нежаренных тыквенных семечек содержится 7,5 мг микроэлемента, что составляет 60% от необходимой суточной нормы. Однако специалисты не рекомендуют употреблять этот продукт в неограниченном количестве, поскольку из-за высокого содержания масел он очень калориен. Рекомендуемая ежедневная норма — 30 граммов.

Яйца

Среди животных продуктов, богатых цинком, на одно из первых мест можно поставить куриные яйца, а точнее, желток куриных яиц. В 100 граммах желтка содержится 3,1 мг цинка, что соответствует 26% суточной нормы. Рекомендуемое количество яиц, которое можно съедать ежедневно, — 1-2 штуки.
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