Названа неожиданная опасность недосыпа 

По его словам, если человек спит меньше пяти часов, то его шансы подхватить вирусную инфекцию вырастают на 250 процентов в сравнении с людьми, которые спят необходимые семь-девять часов. Таким образом, ученый назвал сон основой здоровья и долголетия наряду с питанием и физической активностью.

Врач указал, что наилучшим вариантом является устоявшийся режим сна и бодрствования. Также он неожиданно предложил отказаться от будильника и перейти на световые гаджеты: они помогают лучшему пробуждению и регуляции циркадных ритмов.