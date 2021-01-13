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Как самостоятельно определить дефицит витамина В 

Passion.ru 4 часа назад
Как самостоятельно определить дефицит витамина В
Фото: Passion.ru
Витамин В12 — один из важнейших микроэлементов для функционирования мозга, образования красных кровяных телец, амино— и жирных кислот, а также производства ДНК. Однако его дефицит встречается чаще, чем можно представить.
Как сообщает онлайн-портал Express, заподозрить у себя недостаток В12 можно даже самостоятельно. Очень часто о нем организм сигнализирует при помощи назойливого шума в ушах, который повторяется с завидной регулярностью.

«В некоторых случаях шум в ушах настолько громкий, что мешает сконцентрироваться или слышать окружающие звуки. Это может существенно повлиять на качество жизни. Хотя у каждого человека это происходит по-разному»,

— рассказали врачи изданию.
Специалисты подчеркивают, что, как правило, дефицит В12 развивается крайне медленно, и шуму в ушах обычно предшествуют такие необычные симптомы, как нарушение зрения и нервный тик, усиливается тревожность и развиваются стрессовые состояния. При появлении подобных тревожных звоночков очень важно не откладывать посещение врача и сдачу анализов, чтобы скорректировать авитаминоз.
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Комментарии 1
ЗОЖ
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