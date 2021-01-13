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Обследования, которые стоит пройти в начале года 

WomanHit.ru 7 часов назад
Обследования, которые стоит пройти в начале года
Фото: WomanHit.ru
Какие манипуляции не стоит игнорировать.
По статистике, около 60% пациентов обращаются за медицинской помощью в самый последний момент, когда оттягивать визит уже нет смысла. В такой ситуации лечение можно затянуться надолго, а иногда специалисты уже не в силах решить проблему. А это значит, не стоит затягивать и позволять многим заболеваниям перетекать в хронические. Мы собрали перечень обследований, которыми стоит заняться в ближайший месяц и не вспоминать о них до следующего года.

Все ли в порядке с давлением?

Как правило, при посещении терапевта вам замеряют давление, однако некоторые люди, особенно до 30 лет, отказываются или относятся несерьезно к подобным манипуляциям, считая, что им рановато переживать из-за артериальных скачков. И очень напрасно. Сегодня проблемы с сердцем и сосудами «молодеют» — вы можете даже и не подозревать, что ваше недомогание может быть связано с повышенным или наоборот пониженным давлением, а потому так важно знать свою норму и при каждой возможности измерять давление, если на этом настаивает специалист.

С заботой о зубах

Наверное, самые неприятные визиты ассоциируются со стоматологами, однако сегодня уже можно не переживать из-за болезненных ощущений, ведь способов снять боль у профессионала наберется не один десяток. Проблемы с полостью рта очень коварны и могут протекать незаметно, в один прекрасный день вылившись в серьезное воспаление или нагноение. Не ждите, когда придется прибегать к радикальным мерам и уже сегодня запишитесь на консультацию, если уже забыли дорогу к своему стоматологу.

Гинеколог

Женщины любого возраста хотя бы раз в год должны посещать своего гинеколога, даже если для этого нет серьезного повода. Все дело в том, что опасные заболевания, в запущенной форме требующие оперативного вмешательства, протекают практически незаметно, что осложняет работу врача, когда женщина обращается в последний момент. Сегодня одним из самых частых заболеваний считается дисплазия шейки матки, которое может развиться в более опасную форму.

Биохимия

Самый простой анализ, который не потребует от вас больших материальных и временных затрат — биохимический анализ крови. Для здорового человека вполне достаточно сдать биохимию раз в год для проверки уровня липопротеинов и холестерина. Это может помочь выявить развивающиеся сердечно-сосудистые заболевания, с которыми на ранее стадии можно довольно успешно бороться.
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