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Малышева назвала смертельную опасность купания в проруби 

Lenta.ru и ещё 1 4 часа назад
Малышева назвала купание в проруби опасным для сердца
Фото: Андрей Бородулин / «Коммерсантъ»
Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева назвала смертельную опасность, которая грозит любителям купания в проруби. Об этом она рассказала в интервью для «360».
По словам Малышевой, купание в ледяной проруби не только не имеет отношения к великому таинству Крещения, но и является крайне опасным для здоровья мероприятием.

«В момент прыжка в ледяную воду человек задерживает дыхание. К сожалению, в этот момент может остановиться сердце или возникнуть смертельное нарушение сердечного ритма. Кардиологи постоянно видят людей, которые поступают с тяжелейшими аритмиями после таких погружений»,

— объяснила телеведущая.
Малышева добавила, что некоторые случаи купания оканчиваются летальным исходом. Однако доктор уверена, что в 2021 году желающих нырнуть в ледяную прорубь будет меньше, потому что люди боятся коронавируса.
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ЗОЖ , Елена Малышева
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