Малышева назвала купание в проруби опасным для сердца

Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева назвала смертельную опасность, которая грозит любителям купания в проруби. Об этом она рассказала в интервью для «360».

По словам Малышевой, купание в ледяной проруби не только не имеет отношения к великому таинству Крещения, но и является крайне опасным для здоровья мероприятием.

«В момент прыжка в ледяную воду человек задерживает дыхание. К сожалению, в этот момент может остановиться сердце или возникнуть смертельное нарушение сердечного ритма. Кардиологи постоянно видят людей, которые поступают с тяжелейшими аритмиями после таких погружений»,

— объяснила телеведущая.

Малышева добавила, что некоторые случаи купания оканчиваются летальным исходом. Однако доктор уверена, что в 2021 году желающих нырнуть в ледяную прорубь будет меньше, потому что люди боятся коронавируса.