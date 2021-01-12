Почему с возрастом люди становятся ниже 

С возрастом люди становятся ниже. Этот удивительный факт известен всем, но не каждый знает, почему так происходит. "Рамблер" выяснил, что влияет на сокращение роста человека.

Мы теряем сантиметры из-за того, что уменьшаются межпозвоночные диски, внутри которых находится студенистое ядро. С возрастом диски начинают терять влагу и уплотняются, а позвоночник становится короче.

Примерно к сорока годам в межпозвонковые диски перестает поступать достаточное количество воды и питательных элементов. Это происходит быстрее, чем в любой другой соединительной ткани.

В 2013 году ученые пришли к выводу, что на динамику роста человека влияет не только старение, но и образ жизни. Например, пожилые горожане уменьшались в росте гораздо меньше сельских жителей, так как вторые были больше подвержены тяжелому труду.

В качестве профилактики проблем с позвоночником врачи советуют пациентам после 30-ти лет уделять особое внимание растяжке и дополнительной физической активности, исключить из рациона употребление алкоголя, никотина и кофе. Также важно поддерживать в рационе достаточное количество кальция и витамина Д.

С возрастом кости теряют кальций и, как следствие, становятся меньше. Витамин Д, в свою очередь, помогает кальцию усвоиться.